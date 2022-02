Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Morata sort du silence après son hiver agité !

Publié le 7 février 2022 à 14h00 par B.L.

Lors du mercato hivernal, Alvaro Morata aurait été l'une des priorités de Xavi pour renforcer le poste de numéro 9 au Barça. Finalement, le buteur est resté à la Juventus. L'attaquant espagnol est revenu sur son mois de janvier mouvementé.

Cet hiver, Xavi a tout fait pour recruter un nouvel avant-centre. Avec la retraite précoce de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques, le FC Barcelone était orphelin d'un buteur de renom. Par conséquent, le Barça s'est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang dans les ultimes instants du mercato. Avant l'arrivée du Gabonais, les Blaugrana ont été associés à de nombreux buteurs, tels qu'Edinson Cavani, Mauro Icardi ou encore Alvaro Morata. Ce dernier, un temps annoncé très proche du Barça, a alors affirmé que Massimiliano Allegri l'avait convaincu de rester à la Juve.

« J'ai passé le dernier mois sans savoir ce qui se passait »