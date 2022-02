Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça entame un bras de fer avec Leonardo !

Publié le 8 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Antonio Rüdiger, le directeur sportif Leonardo semblerait être contraint de livrer une bataille au FC Barcelone pour le défenseur de Chelsea.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a déjà considérablement renforcé l’effectif de Xavi Hernandez lors du dernier mercato hivernal en enregistrant les arrivées de quatre recrues en les personnes de Dani Alves (arrivé en novembre), Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que les prolongations de contrat de Gavi, de Ronald Araujo et de Sergi Roberto seraient à présent les dossiers prioritaires de l’administration Laporta, mais seulement temporairement d’ici la fin de la saison. En effet, lors du prochain mercato estival, des mouvements seraient escomptés dans le groupe de Xavi, qui pourraient contrecarrer les plans du PSG.

Le PSG ferait face à Barcelone pour Rüdiger !