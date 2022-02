Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste de longue date de Leonardo !

Publié le 8 février 2022 à 7h45 par A.C.

Ancien de l’AC Milan, Leonardo a toujours été un grand fan de Franck Kessié, qu’il souhaiterait attirer au PSG à la fin de son contrat.

Voilà plus d’un an que la prolongation de Franck Kessié est évoquée du côté de l’AC Milan. Pourtant, rien ne semble avancer et désormais l’Ivoirien se rapprocherait doucement mais surement d’un départ. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui connait très bien la Serie A et qui déjà l’été dernier avait tenté d’attirer Kessié au Paris Saint-Germain. Il n’est toutefois plus seul sur le coup, puisqu’après le PSG, ce sont le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester United qui auraient coché le nom du milieu de 25 ans.

