Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Mbappé... Zidane peut tout changer au PSG !

Publié le 7 février 2022

Zinedine Zidane est le grand favori pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, mais son arrivée sera accompagnée de gros changements.

L’avenir de Mauricio Pochettino semble déjà scellé. Il faut dire que cet automne déjà, l’Argentin a failli quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver la Premier League. Avec le départ d’Ole Gunnar Solskjær, les dirigeants de Manchester United auraient voulu miser sur l’ancien de Tottenham et Southampton, mais c’est finalement Ralf Rangnick qui a débarqué. Ce n’est toutefois que partie remise, puisque l’intérim de l’Allemand se terminera à la fin de la saison et la voie sera donc libre pour Pochettino, pas du tout insensible à cette piste. Du côté du PSG on ne devrait pas le retenir, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que les propriétaires du club préparent déjà l’avenir avec Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid.

Zidane réclame Cristiano Ronaldo au Qatar

On voit mal Zinedine Zidane débarquer en pleine saison, même avec une défaite du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, il semble déjà préparer son arrivée ! The Mirror annonce ce lundi que Zidane aurait fait quelques demandes aux propriétaires du PSG et une d’entre elles concernerait Cristiano Ronaldo. Souvent lié au club de la capitale, le Portugais n’est jamais arrivé et après avoir soufflé Lionel Messi au FC Barcelone l’été dernier, il pourrait bien être le prochain coup du mercato. Il faut dire que son retour à Manchester United ne se passe pas vraiment très bien et en Angleterre on parle déjà d’un départ à la fin de la saison.

