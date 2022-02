Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a fait une énorme requête à Al-Khelaïfi !

Publié le 7 février 2022 à 16h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo serait un rêve des propriétaires qataris depuis le lancement du projet QSI en 2011, Zinedine Zidane réclamerait notamment le recrutement du Portugais pour accepter de prendre les rênes de l’effectif du PSG.

Les semaines se suivent, mais le destin de Mauricio Pochettino semble déjà être scellé dans l’esprit des dirigeants du PSG, que ce soit ceux basés à Paris ou à Doha. Le10sport.com vous dévoilait en novembre dernier que le cas Pochettino était déjà sujet à des discussions en interne. Mais le temps ne serait déjà plus à la parole, mais à l’acte. À la fin de la saison, le technicien argentin, qui est pourtant contractuellement lié jusqu’en juin 2023 au PSG, devrait être remercié. Pour combler le vide que laissera alors Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, on songe sérieusement à nommer Zinedine Zidane au Qatar, grand rêve des propriétaires qataris pour le projet QSI, à l’instar d’un certain Cristiano Ronaldo.

Zidane demande Ronaldo pour venir au PSG !