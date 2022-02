Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Carlo Ancelotti déjà identifié en interne ?

Publié le 7 février 2022 à 13h10 par La rédaction

Après des derniers résultats très décevants, l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid n’a jamais été aussi incertain. Libre de tout contrat, Joachim Löw serait favori pour prendre sa succession.

Parti comme une bombe en début de saison, le Real Madrid traverse désormais une période plus compliquée. Éliminés en quart de finale de Coupe du Roi par l’Athletic Bilbao, accrochés par Elche et vainqueurs in-extremis de Grenade en championnat, les hommes de Carlo Ancelotti ont la tête sous l’eau. A seulement 8 jours du quart de finale aller face au Paris Saint-Germain, le technicien italien ne fait plus l’unanimité.

Löw pour remplacer Carlo Ancelotti ?