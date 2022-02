Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme vague de départs programmée par Ancelotti ?

Publié le 7 février 2022 à 0h00 par D.M.

Le Real Madrid envisagerait de se séparer de plusieurs membres du Castilla, qui peinent à s'imposer cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid attend plusieurs renforts lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé (PSG) a un accord de principe avec les dirigeants merengue et pourrait être rejoint dans la capitale espagnole par Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mais pour faire la place à ces deux stars, le Real Madrid va devoir dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale. En fin de contrat, Marcelo, Isco et Gareth Bale ne seront pas prolongés et quitteront la Casa Blanca à la fin de la saison.

Plusieurs jeunes du Real Madrid sur le départ