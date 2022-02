Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez a des ambitions colossales pour l'été prochain !

Publié le 6 février 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés comme les grandes priorités du Real Madrid. Mais les dirigeants espagnols aimeraient aussi renforcer d'autres secteurs comme la défense centrale ou le milieu de terrain.

Après être passé à l’offensive pour tenter de recruter Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival, le Real Madrid est resté, plutôt discuter lors de la dernière session de transferts. La formation espagnole préfère se concentrer sur l’été 2022. Un rendez-vous important pour les dirigeants, sur le point de s'engager dans plusieurs dossiers d’envergure. Président de la Casa Blanca , Florentino Perez espère accueillir Kylian Mbappé, alors que le nouveau stade Santiago Bernabeu sera inauguré plus tard dans l’année. L’affaire semble bien engagée puisque le joueur du PSG a donné sa parole aux responsables merengue selon les informations exclusives du 10Sport.com. Journaliste pour Marca , José Felix Diaz va plus loin en affirmant que Kylian Mbappé a déjà signé son contrat. « Je suis convaincu que Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid. Il est la grosse cible » a-t-il confié pour le compte TheMadridesque . En Espagne, l’international français pourrait être rejoint par Erling Haaland, piste du PSG comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité.

Le recrutement d'un milieu de terrain comme une priorité

Mais le recrutement du Real Madrid ne s’arrête pas là. Comme indiqué par José Felix Diaz, le club espagnol pourrait aussi profiter du prochain mercato estival pour renforcer son milieu de terrain. Pourtant, la concurrence est forte dans ce secteur. Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Eduardo Camavinga ou encore Federico Valverde se livrent bataille pour obtenir une place de titulaire cette saison. Et une grosse pointure pourrait débarquer à la fin de la saison. Certaines rumeurs évoquent une possible arrivée de Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United expire en juin prochain. Le Real Madrid apprécierait aussi le profil d’un autre joueur français : Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Un remplaçant de Varane recherché