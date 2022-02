Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a fixé sa stratégie pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 février 2022 à 17h15 par P.L.

Si Joan Laporta souhaitait priver Ousmane Dembélé de temps de jeu jusqu'à ce qu'il s'en aille, Xavi se serait fermement opposé à cette idée. Le technicien du Barça aurait d'ailleurs établi une stratégie pour réintégrer l'international tricolore dans son onze de départ.

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a fait énormément parler de lui. Affichant des exigences mirobolantes pour prolonger avec le FC Barcelone, l’international tricolore n’a jamais bougé de ses positions malgré les multiples tentatives du club catalan. La direction blaugrana en a donc eu assez et a souhaité s’en débarrasser cet hiver. Mais finalement, Ousmane Dembélé est bien resté au Barça cet hiver malgré les offensives de club comme le PSG et de Premier League. Par conséquent, Joan Laporta avait l’intention de demander à Xavi de ne plus lui accorder la moindre minute de temps de jeu jusqu’à ce qu’Ousmane Dembélé fasse ses valises, une chose à laquelle l’entraîneur espagnol s’est rapidement opposé, comptant sur le champion du monde 2018 pour le reste de la saison. D’ailleurs, Xavi aurait bien réfléchi à sa stratégie pour le réintégrer dans son onze de départ.

Xavi veut relancer petit à petit Ousmane Dembélé dans son effectif