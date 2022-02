Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti prépare un coup improbable pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 17h00 par D.M.

Agé de 33 ans, Marcelo envisagerait de prendre sa retraite, possiblement à la fin de la saison, avant de débuter une carrière de mannequin.

A l’instar de Gareth Bale ou encore d’Isco, Marcelo voit son contrat avec le Real Madrid expirer en juin prochain. Présent au sein de la formation merengue depuis 2007, l’international brésilien penserait à raccrocher les crampons, à moins qu’il se laisse tenter par une dernière aventure dans son pays natal. Ces dernières semaines, Marcelo a été annoncé dans le viseur de plusieurs équipes sud-américaines et notamment de Fluminense, son club formateur.

Marcelo veut prendre sa retraite et se lancer dans la mode