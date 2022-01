Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marcelo a lâché une grosse réponse pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 7h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo pourrait bien rebondir en Turquie puisque Trabzonspor serait intéressé par le Brésilien. Cependant, le latéral gauche de 33 ans se serait montré assez clair concernant cette possible destination.

Joueur du Real Madrid pendant plus de 15 ans, Marcelo s’est imposé comme l’une des références à son poste. Cependant, le latéral gauche de 33 ans semble décliner d’année en année. Désormais, le Brésilien est cantonné à un rôle de remplaçant dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Par conséquent, Marcelo pourrait bien faire ses valises à l’issue de la saison, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. Ces derniers jours, il était question d’un départ dès cet hiver. Néanmoins, l’international auriverde s’est montré très clair après le match contre Alcoyano en Coupe du Roi : « Si je joue moins ou plus, cela n'a pas d'importance, j'ai une histoire au club, une carrière réussie et je vais continuer jusqu'au bout. » Il n'empêche que Marcelo serait courtisé, lui qui a notamment été annoncé du côté de la Turquie du club de Trabzonspor.

« Nous ne pensons pas à la Turquie pour le moment »