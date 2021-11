Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisses pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 23 novembre 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022, Marcelo devrait quitter librement le Real Madrid à l'issue de la saison. Le latéral gauche réfléchirait à un retour au Brésil.

L'aventure de Marcelo au Real Madrid touche bientôt à sa fin. Présent à la Maison Blanche depuis 2007, le Brésilien joue beaucoup moins que par le passé sous le maillot madrilène. Cette saison, la latéral gauche n'a fait que quatre petites apparitions toutes compétitions confondues avec le Real. À 33 ans, Marcelo semble désormais être loin de ses plus belles années. Alors que son contrat expire en juin 2022 avec les Merengue , le Brésilien aurait déjà une touche pour la suite de sa carrière...

Botafogo s'intéresse à Marcelo