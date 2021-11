Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone veut totalement relancer le feuilleton Pogba !

Publié le 23 novembre 2021 à 15h10 par B.C.

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Paul Pogba serait également pisté par le FC Barcelone.

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba suscite naturellement des convoitises sur le marché. Alors qu’une prolongation à Manchester United n’est pas d’actualité pour le Français, ce dernier figurerait dans les petits papiers du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus. De son côté, le FC Barcelone a également été cité parmi les prétendants à Paul Pogba, et ce malgré les émoluments XXL du joueur. Le Barça est toujours dans le rouge financièrement, de quoi compromettre les plans de Joan Laporta, mais le président blaugrana aurait malgré l’intention de tenter sa chance.

Le Barça rêve de Pogba