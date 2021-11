Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme retournement de situation pour Paul Pogba ?

Publié le 21 novembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le contrat de Paul Pogba à Manchester United expirera en fin de saison, il se pourrait qu’une prolongation ne soit pas encore un scénario à écarter à 100%. Explications.

Annoncé dans le viseur du PSG avant que Leo Messi soit recruté par le club parisien à la suite de l’annonce de son départ du FC Barcelone, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United au terme du dernier mercato estival. L’international français y honore donc la dernière année de son contrat avant de vraisemblablement prendre le chemin d’un départ dans le cadre d’un transfert libre. Dans le même temps, plusieurs clubs se pencheraient sur sa situation en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, à savoir le PSG de nouveau, le Real Madrid et la Juventus. Cependant, il parait difficile d’exclure à 100% le scénario d’une prolongation pour l’instant.

La succession d’Ole Gunnar Solskjaer peut-elle redistribuer les cartes ?