Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé décidé par Zidane ? La réponse !

Publié le 7 février 2022 à 19h15 par A.C.

Très critiqué en ce moment, Mauricio Pochettino pourrait laisser sa place à Zinedine Zidane, qui plait beaucoup aux dirigeants du PSG. Mais cela sera-t-il suffisant pour changer l’avenir de Kylian Mbappé ?

C’est la grande obsession du Paris Saint-Germain. Star mondiale est actuel meilleur buteur du club, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé et s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Pire, depuis le 1er janvier dernier il peut déjà négocier avec d’autres clubs et certains soupçonnent le Real Madrid d’être déjà passé à l’action. « Ma décision n’est pas prise » a déclaré Mbappé au micro de Prime Video , en marge de la large victoire du PSG sur le LOSC ce dimanche (5-1). « Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». En attendant, au PSG on ne semble pas avoir perdu tout espoir...

Zidane n’est pas la solution