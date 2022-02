Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible scénario à prévoir pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a expliqué ce dimanche soir qu'il n'avait pas encore scellé définitivement son avenir, et ce, à cause de la double confrontation face au Real Madrid. D'après la presse espagnole, le départ de Kylian Mbappé pourrait s'accélérer en cas d'élimination du PSG en Ligue des Champions.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ du PSG vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, comme Kylian Mbappé l'a expliqué ce dimanche soir, les dés ne sont pas encore définitivement jetés. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » , a confié le numéro 7 du PSG au micro de Prime Video . Et à en croire la presse espagnole, le sort de Kylian Mbappé pourrait dépendre du résultat final entre le PSG et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le choc PSG-Real décisif pour l'avenir de Kylian Mbappé ?