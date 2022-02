Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une bombe à Zidane pour son avenir !

Publié le 8 février 2022 à 9h15 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane pourrait devenir le prochain entraîneur du PSG, Kylian Mbappé lui aurait déjà fait part de sa décision pour son avenir.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé continue de laisser planer le doute pour son avenir. Interrogé par Prime Video sur le sujet après la victoire à Lille (5-1) dimanche, l’international français a assuré qu’il n’avait pas encore pris sa décision, à quelques jours du choc face au Real Madrid. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », a confié Kylian Mbappe. Pourtant, ce dernier dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, et rien ne semble pouvoir amener le joueur à revoir sa position.

Mbappé veut le Real Madrid