Mercato - PSG : Doha offre un pont d'or à Kylian Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a expliqué ce dimanche soir qu'il n'avait pas encore scellé totalement son avenir à cause du choc face au Real Madrid en Ligue des Champions. De son côté, le club de la capitale ne lâcherait rien pour son numéro 7 et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le convaincre de rempiler.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un départ libre et gratuit le 1er juillet. Mais alors que le PSG affronte le club merengue en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'international français a fait savoir qu'il n'avait pas encore pris sa décision finale quant à son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » , a confié Kylian Mbappé ce dimanche soir.

Le PSG met le paquet pour Kylian Mbappé