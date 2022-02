Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a fait une demande tonitruante à Mbappé pour son avenir !

8 février 2022

Grande priorité du PSG en vue du probable départ de Mauricio Pochettino en fin de saison, Zinedine Zidane n’est pas fermé à l’idée de prendre en charge l’équipe parisienne. D’ailleurs, l’entraîneur français se pencherait déjà sur la situation de Kylian Mbappé.

À quelques mois de la fin de saison, le destin de Mauricio Pochettino semble déjà scellé. Malgré son engagement avec le PSG jusqu’en 2023, l’Argentin se dirige vers un départ et l’état-major qatari a déjà désigné en interne sa grande priorité pour sa succession. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, les propriétaires du PSG rêvent de convaincre Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Longtemps réticent à l’idée de prendre les rênes du club de la capitale, Zidane ne fermerait plus la porte à cette possibilité, et à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne, l’ancien numéro 10 des Bleus se pencherait déjà sur le dossier brûlant du PSG.

Zidane veut convaincre Mbappé de prolonger