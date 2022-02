Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Nasser Al-Khelaïfi avec Kylian Mbappé ?

Publié le 8 février 2022 à 8h00 par A.D. mis à jour le 8 février 2022 à 8h13

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé ce dimanche soir qu'il n'avait pas encore tranché quant à son avenir. Mais, de son côté, que doit faire Nasser Al-Khelaïfi avec Kylian Mbappé ? C'est notre sondage du jour.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le crack français a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Mais alors que le PSG se frottera au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a expliqué clairement qu'il n'avait pas encore scellé définitivement son avenir.

Nasser Al-Khelaïfi doit-il insister pour Kylian Mbappé ?