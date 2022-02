Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane connaît déjà la décision de Mbappé pour son avenir !

Publié le 8 février 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 février 2022 à 13h45

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappe est annoncé avec insistance vers le Real Madrid. Au sein du PSG, on compte alors sur Zinedine Zidane, priorité des Qataris en cas de départ de Mauricio Pochettino, pour convaincre l’attaquant de prolonger son bail. Mais cette stratégie serait également vouée à l’échec.

À quelques jours du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappe. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant français est en effet annoncé avec insistance vers l’écurie madrilène, avec qui il dispose déjà d’un accord de principe comme vous l’a révélé le10sport.com. De son côté, Bild est allé encore plus loin en annonçant que les deux parties avaient trouvé un terrain d’entente financier en vue de la saison prochaine, permettant à Kylian Mbappé d’avoir l’assurance de toucher un salaire annuel de 50M€ brut. Le PSG semble donc clairement dépassé, et ce même si la direction garde un mince espoir de convaincre sa star de prolonger. En interne, on compte notamment sur Zinedine Zidane pour renverser la situation.

Zidane n’y peut rien non plus

Une année après son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité. D’après les informations divulguées par le10sport.com en novembre, le départ de l’Argentin n’est plus un sujet tabou en interne, d’autant que les propriétaires qataris du club parisien ont les yeux rivés sur Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Comme vous l’a révélé le10sport.com, la possibilité de voir l’entraîneur tricolore débarquer du côté du Parc des Princes est réelle, notamment grâce à Alain Migliaccio, conseiller historique de Zizou qui pousse en privé en faveur d’une arrivée à Paris. Une tendance qui s’est confirmée ces dernières semaines, puisque plusieurs médias assurent que Zinedine Zidane ne ferme plus la porte au PSG. Ce lundi soir, Eduardo Inda a lâché une nouvelle information venant confirmer la position de l’ancien meneur de jeu des Bleus au sujet de l’écurie parisienne. Présent sur le plateau d’ El Chiringuito , le directeur d’ OK Diario a annoncé que Zinedine Zidane avait approché, par le biais de son entourage, Kylian Mbappe et sa mère pour se renseigner sur l’avenir du joueur. S’il venait à débarquer au PSG, l’ancien tacticien du Real Madrid voudrait évidemment compter sur le Bondynois, d’autant que les deux hommes s’apprécient et se respectent. Mais Kylian Mbappé afficherait une position radicale concernant son avenir. « La réponse de Mbappé a été exhaustive , a expliqué Eduardo Inda. Je vais jouer pour le Real Madrid, il n'y a pas de retour en arrière et je ne vais pas jouer au PSG la saison prochaine. »

Mbappé et son entourage maintiennent l’espoir, mais…