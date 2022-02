Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance sur un dossier surprenant pour l’été 2022 !

Publié le 8 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 8 février 2022 à 11h34

Très discret cet hiver sur le marché des transferts, le PSG devrait en revanche réserver pas mal de mouvement dans l’optique du prochain mercato estival. Et selon la presse allemande, Leonardo aurait même des vues sur un jeune défenseur central français évoluant en Bundesliga…

Hormis les départs en prêt de Rafinha (Real Sociedad) et Sergio Rico (Majorque), le PSG a été relativement calme durant le mercato de janvier, et aucune renfort n’a d’ailleurs été bouclé par Leonardo. Faute de moyens financiers suffisants, le directeur sportif du club de la capitale ne s’est donc accordé aucune folie cet hiver, ratant même de peu l’opportunité d’un prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele qui a fini par quitter Tottenham pour retourner à l’OL. Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui se profile en juin prochain, le PSG s’active déjà pour attirer un attaquant de renommée internationale à l’été 2022, mais ce n’est pas tout.

Le PSG cible Ndicka

Sport Bild a annoncé ce mardi que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le profil d’Evan Ndicka (22 ans), le jeune défenseur central français de l’Eintracht Francfort dont le contrat court jusqu’en juin 2023. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre, présent en Allemagne depuis l’été 2018, avait déjà été ciblé par Leonardo il y a deux ans comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, et il se pourrait donc que ce dossier revienne au premier plan dans les mois à venir au Parc des Princes. Toutefois, le PSG devra composer avec une rude concurrence pour Ndicka, évalué à hauteur de 20M€ par sa direction, puisque Arsenal et Tottenham sont également en course dans ce dossier à en croire le média allemand.

Une piste pour oublier Kimpembe ?

Sur le papier, cet intérêt du PSG pour Evan Ndicka peut donc paraître surprenant étant donné que Mauricio Pochettino dispose déjà d’un nombre important de joueurs en défense centrale cette saison (Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, El Chadaille Bitshiabu). Mais le 12 janvier dernier, L’Equipe avait fait une grande révélation en annonçant que Presnel Kimpembe pourrait envisager de claquer la porte du PSG en fin de saison, d’autant que Chelsea est toujours autant attiré par son profil. L’option Ndicka permettrait donc à Leonardo de pouvoir pallier ce départ, puisque l’international espoirs français de l’Eintracht Francfort présente les mêmes caractéristiques que l’emblématique numéro 3 du PSG. Affaire à suivre…