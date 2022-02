Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé avait tout prévu !

Publié le 8 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid pour la saison prochaine, Kylian Mbappé est un joueur du PSG jusqu’à la fin de l’exercice actuel. Et alors que le club merengue sera l’adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions mardi prochain, Mbappé a voulu faire un point sur sa situation avant cette échéance.

Le mercato hivernal a fermé ses portes le 31 janvier dernier. Cependant, c’est depuis le premier jour de cette année civile 2022 que Kylian Mbappé se retrouve être dans la position de négocier son futur contrat avec le club de son choix puisque son bail le liant au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison. Le Real Madrid semble lui tendre les bras alors qu’un engagement moral a déjà été pris envers les dirigeants du club merengue comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier. Dimanche soir, après la large victoire du PSG face au LOSC (5-1), Kylian Mbappé a fait passer un message clair au micro de Prime Video Sport.

Mbappé voulait parler avant le Real Madrid !