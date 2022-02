Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard, Bale... Ancelotti prend une décision radicale !

Publié le 6 février 2022 à 23h15 par D.M.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne compterait plus sur certains joueurs comme Luka Jovic, Eden Hazard ou encore Gareth Bale.

Au Real Madrid, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. C’est notamment le cas de Gareth Bale, en fin de contrat, de Luka Jovic, mais aussi d’Eden Hazard. Recruté 115M€ en 2019, l’international belge n’a pas disputé la rencontre de Coupe de Roi face à l’Athlétic Bilbao jeudi dernier (défaite 1-0), tout comme ses deux partenaires. Une décision incompréhensible pour l'ailier, qui pourrait bien quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Journaliste pour As , Tomas Roncero a confirmé que les trois joueurs précédemment cités ne rentraient plus dans les plans de Carlo Ancelotti.

« Hazard, Jovic et Bale ? Ils sont devenus le trident maudit de l'équipe madrilène »