Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort estival déjà bouclé par Ancelotti ? La réponse

Publié le 6 février 2022 à 23h00 par D.M.

Prêté au Milan AC par le Real Madrid jusqu'en 2023, Brahim Diaz devrait poursuivre sa carrière en Serie A l'année prochaine.

Recruté par le Real Madrid en 2019, Brahim Diaz n’est jamais parvenu à s’imposer en Liga, sous les ordres de Zinédine Zidane. Ancien joueur de Manchester City, le prometteur milieu de terrain a dû s’exiler pour retrouver du temps de jeu et relancer le cours de sa carrière. En septembre 2020, le Real Madrid se mettait d’accord avec le Milan AC pour un prêt de Brahim Diaz. Un choix payant puisque le joueur semble depuis épanoui en Serie A. « Maintenant, je me concentre sur Milan, qui est un grand club, et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je leur souhaite le meilleur, car je suis ici maintenant » avait confié Brahim Diaz en octobre dernier.

Pas de retour au Real Madrid cet été pour Brahim Diaz