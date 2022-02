Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le retour de cette ancienne pépite de QSI !

Publié le 6 février 2022 à 22h45 par D.M.

Dirigeant du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff s'est prononcé sur l'avenir de Christopher Nkunku. Ces dernières semaines, le joueur a été annoncé dans le viseur du PSG.

Parti en Allemagne en 2019, Christopher Nkunku pourrait-il faire son retour au PSG ? Selon certains médias, le milieu offensif serait dans le viseur du club parisien pour le prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir, le joueur n’a d'ailleurs pas fermé la porte à un départ à Paris. « Leipzig est un grand club. Ce n'est plus le club tremplin. Il y a deux ans, on était en demi-finales de Ligue des champions. Il y a beaucoup d'échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. (Si demain on vous dit : vous pouvez revenir à Paris. Vous réagiriez comment ?) Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte » a confié Nkunku dans un entretien accordé à L’Equipe .

« Il jouera aussi avec nous la saison prochaine »