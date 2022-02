Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare du lourd pour le recrutement estival !

Publié le 8 février 2022 à 10h00 par Th.B.

Désireux d’opérer de multiples changements au sein de la défense de l’effectif de Xavi Hernandez, Joan Laporta compterait acter les départs de trois joueurs pour mieux accueillir au FC Barcelone trois autres défenseurs, voire un quatrième…

Depuis l’élection de Joan Laporta aux présidentielles du FC Barcelone en mars 2021, le nouvel homme fort du club culé parle d’une révolution qu’il faut mener sur le terrain et au niveau de la direction de l’institution blaugrana. Avec la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur et le départ de la légende vivante Lionel Messi, il semblerait en effet qu’un nouveau chapitre ait débuté au FC Barcelone. Et après le recrutement de quatre nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, quatre nouvelles recrues seraient susceptibles de débarquer l’été prochain.

Koundé, Christensen et deux autres défenseurs ?