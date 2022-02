Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse vente à venir pour Leonardo cet été ?

Publié le 9 février 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Leonardo n’a finalement pas réussi à se débarrasser de Mauro Icardi cet hiver, d’ici quelques mois, cela pourrait bien être différent…

A l’occasion du mercato hivernal, Leonardo souhaitait mettre l’accent sur les départs au PSG. Plusieurs indésirables étaient ainsi poussés vers la sortie, mais peu ont finalement fait leurs valises. Cela a notamment été le cas de Mauro Icardi. Aujourd’hui, l’Argentin déçoit et n’entre plus vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino. Un départ était donc à l’ordre du jour pour cet hiver, mais c’était sans compter sur Icardi.

Non pour cet hiver, oui pour cet été ?