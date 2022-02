Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Pierre Ménès affiche une certitude pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 3h30 par A.M.

Après les propos de Kylian Mbappé concernant son avenir, Pierre Ménès estime que l'attaquant du PSG dit vrai, et n'a vraiment pas discuté avec le Real Madrid.

Dimanche soir, après la victoire contre le LOSC (5-1), Kylian Mbappé s'est arrêté au micro de Prime Video afin d'évoquer son avenir en assurant qu'il n'a pas discuté avec le Real Madrid : « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera . » Et Pierre Ménès confirme qu'il y a très peu de chance que l'attaquant du PSG ait négocié avec le Real Madrid à quelques jours d'un choc contre le club merengue .

«Il n’y a pas d’ambiguïté il veut éliminer le Real»