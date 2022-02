Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Icardi !

Publié le 8 février 2022 à 18h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur de la Juventus lors du dernier mercato hivernal, Mauro Icardi n'aurait jamais envisagé de quitter le PSG en janvier dernier.

L’opération dégraissage de Leonardo n’a pas été un franc succès. Le dirigeant du PSG a encore connu des difficultés pour vendre. Le responsable ne s’est séparé que de trois joueurs lors du dernier mercato hivernal : Rafinha, Bandiougou Fadiga et Sergio Rico. Annoncés sur le départ tout au long du mois de janvier, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou encore Mauro Icardi sont restés au PSG. Pourtant, l’international argentin aurait été l’une des priorités d’un grand club italien.

Icardi n'a jamais pensé à partir