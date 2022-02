Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme renfort déjà bouclé par Laporta pour cet été ?

Publié le 8 février 2022 à 17h00 par B.C.

Arrivé cet hiver au FC Barcelone dans le cadre d’un prêt, Adama Traoré pourrait prolonger son séjour en Catalogne.

Formé au FC Barcelone, Adama Traoré a retrouvé la Catalogne lors du dernier mercato hivernal, et l’ailier espagnol n’a pas mis longtemps avant de se faire remarquer. Aligné par Xavi le week-end dernier pour affronter l’Atlético de Madrid, Adama Traoré a conquis son entraîneur, en délivrant notamment une passe décisive durant la rencontre. « C'est un joueur très mature. (…) Physiquement c'est un animal, une bête. C'est un pur ailier et il va nous aider. C'est une grande signature. Ce sont des grands débuts. Adama fait la différence. Il a de la puissance, de la force, il dribble les adversaires, il est solide en défense », expliquait Xavi dimanche. Les débuts d’Adama Traoré sont donc satisfaisants, et cela pourrait amener le FC Barcelone à conserver le joueur à l’issue de la saison, d’autant que tout serait bouclé dans ce dossier.

Le Barça a déjà un accord avec Adama Traoré