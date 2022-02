Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 5h30 par T.M.

Bien que Kylian Mbappé semble plus que jamais se rapprocher du Real Madrid, le PSG ne devrait pas baisser les bras si facilement.

Kylian Mbappé l’a dernièrement annoncé, rien n’est encore bouclé pour son avenir. Il n’empêche que la tendance est plus à un départ. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Français est plus proche de partir que de signer un nouveau contrat dans la capitale. A la fin de la saison, plus rien ne retiendra Mbappé de rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Alors que cette opération deviendrait de plus en plus réelle, le PSG devrait abattre ses dernières cartes de son côté.

Le PSG ne lâchera rien…