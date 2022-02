Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Mbappé avait menti pour son avenir ?

Publié le 9 février 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a annoncé qu'il n'avait pas encore décidé pour son avenir, Mathieu Bodmer a du mal à le croire bien qu'il comprenne sa communication.

Après la large victoire contre le LOSC (5-1) et à un peu plus d'une semaine du choc contre le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait une énorme annonce pour son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », confiait le joueur du PSG à Prime Video . Mais Mathieu Bodmer pense qu'il s'agit surtout d'une communication très bien gérée.

«Je pense qu’il sait ce qu’il va faire»