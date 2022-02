Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le bouleversant témoignage de Sergio Agüero sur sa retraite…

Publié le 9 février 2022 à 4h00 par A.M.

Quelques semaines après l'annonce de sa retraite, Sergio Agüero revient sur cette décision très difficile seulement quelques mois après sa signature au FC Barcelone.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero avait décidé de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier où il devait occuper la pointe de l'attaque. Cependant, quelques semaines après sa signature, un problème cardiaque a été décelé chez l'Argentin, le poussant à prendre une retraite anticipée. Une annonce très délicate sur laquelle le Kun est revenu.

J'ai craqué et j'ai commencé à pleurer»