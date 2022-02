Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte est grande ouverte pour Paul Pogba !

Publié le 9 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs afin d’accueillir Paul Pogba à l’issue de son contrat l’été prochain, Manchester United semble prêt à proposer une belle offre à son milieu de terrain à en croire les propos de l’entraîneur Ralf Rangnick.

Paul Pogba pourrait-il devenir agent libre à l’issue de la saison ? Alors qu’il avait déjà par le passé fait part de ses envies d’ailleurs, et particulièrement à l’été 2019, le champion du monde tricolore est finalement resté à Manchester United où son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain. De quoi donner des idées à Leonardo qui verrait bien le milieu de terrain des Red Devils renforcer l’entrejeu de l’effectif du PSG la saison prochaine. Encore faudrait-il que Pogba soit bel et bien disponible sur le marché des agents libres puisque comme l’entraîneur intérimaire de Manchester United l’a souligné ces dernières heures, une belle offre de prolongation de contrat lui serait formulée.

« La possibilité d'obtenir une nouvelle offre de Manchester United et cette offre est beaucoup plus importante »