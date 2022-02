Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate sur ce dossier chaud de Longoria cet hiver !

Publié le 9 février 2022 à 4h45 par T.M.

Durant le mois de janvier, il a beaucoup été question d’un départ d’Arkadiusz Milik. Alors que le Polonais est finalement resté à l’OM, il a souhaité rétablir certaines vérités à son sujet.

Auteur d’un triplé contre Angers, Arkadiusz Milik a quelque peu retrouvé le sourire après des derniers mois très compliqués pour lui. En effet, depuis le début de la saison, le Polonais est en grande difficulté à l’OM, où Jorge Sampaoli n’a pas hésité à le mettre plusieurs fois sur le banc de touche. Face à cela, il a ainsi été question d’un possible départ de Milik durant le mercato hivernal alors que certains clubs, dont la Juventus, étaient intéressés.

« Je n'ai jamais pensé à partir »