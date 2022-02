Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik envoie un énorme message à Bakambu !

Publié le 8 février 2022 à 16h10 par A.M. mis à jour le 8 février 2022 à 16h13

Arrivé cet hiver à l'OM, Cédric Bakambu est déjà très apprécié à Marseille. Arkadiusz Milik est ainsi ravi de son association avec l'ancien Sochalien.

Cet hiver, l'OM a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Cédric Bakambu qui était libre de tout contrat. Son arrivée aurait d'ailleurs pu mettre en danger la place d'Arkadiusz Milik à la pointe de l'attaquant marseillaise. Finalement, Jorge Sampaoli a décidé d'aligner les deux dans un système différent avec deux pointes. Et cela a bien fonctionné puisque l'OM a largement dominé Angers vendredi soir (5-2) avec un triplé d'Arkadiusz Milik. Par conséquent, le Polonais se réjouit de l'arrivée de Cédric Bakambu avec lequel il forme un duo prometteur.

«C'était plus simple pour moi et pour lui»