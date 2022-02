Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations fracassantes sur le transfert de Griezmann !

Publié le 8 février 2022 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’il avait débarqué une année après avoir refusé de rejoindre le FC Barcelone, à l’été 2019, Antoine Griezmann ne semble n’avoir pu arborer la tunique du Barça qu’en raison de commissions hors normes qui ont été dénoncées par la nouvelle direction du FC Barcelone présidée par Joan Laporta.

Un an après la sortie du documentaire intitulé « La Décision » et produit par la société de production de Gerard Piqué, dans lequel il partageait son choix de prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann signait finalement au FC Barcelone. À l’été 2019, l’ancienne présidence du Barça payait alors 120M€ pour que le champion du monde devienne un joueur du club culé, ce qu’il n’est plus, après avoir été prêté à la dernière intersaison avec une option d’achat quasi obligatoire à l’Atletico de Madrid. Cependant, son transfert au FC Barcelone aurait été approuvé par le biais d’opérations particulièrement frauduleuses et dénoncées par l’administration Joan Laporta par une plainte déposée par le président du Barça au parquet de Barcelone. Ces irrégularités ont été découvertes grâce à un audit financier dont le bilan a été dévoilé au début du mois de février et dans lequel il apparaît des conduites délictuelles, des paiements avec un objet fallacieux, sans objet et disproportionnés selon El Mundo.

Des commissions indécentes au coeur d’opérations frauduleuses orchestrées par le Barça…