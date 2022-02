Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta en grande difficulté dans ce dossier à 70M€ ?

Publié le 8 février 2022 à 14h30 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone à l’été 2019, Matthijs de Ligt s’était finalement engagé avec la Juventus. Trois ans plus tard, le défenseur néerlandais pourrait prolonger son contrat… avant de partir. Le Barça fait office de candidat mais son prix pourrait refroidir le club culé.

Après avoir recruté sur le plan offensif cet hiver, le chantier de cet été devrait concerner la défense centrale. Ronald Araujo est scruté partout en Angleterre, Gérard Piqué pourrait prendre sa retraite et les Lenglet, Mingueza, Garcia ne convainquent pas entièrement. De quoi relancer la piste Matthijs de Ligt. Après l’échec de 2019, le Barça souhaiterait se rattraper et enfin attirer l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam. Un dossier compliqué puisque la Juve aurait un plan bien dressé pour son avenir. A en croire les informations de calciomercato.it , la Vieille Dame voudrait prolonger d’une saison l’international hollandais. Des discussions avec Mino Raiola seraient attendues. Seul bémol pour la Juventus, son salaire. Avec 10M€ annuels, De Ligt est un poids important pour les finances du club. L’idée serait donc d’effectuer un « renouvellement tactique ». Une prolongation d’une saison suivie d’une vente pour alléger la masse salariale et s’éviter un cas à la Gianluigi Donnarumma. Pour ne pas être pris de vitesse, les dirigeants agissent en conséquences et préparent déjà sa succession. Un arrière gauche et un défenseur central seraient ciblés par la Juve. En attendant, le club du Piémont doit encore se séparer de Matthijs de Ligt. Heureusement, les prétendants ne manquent pas.

70M€ pour De Ligt, c’est trop pour le Barça