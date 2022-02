Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à faire une fleur au PSG ?

Publié le 8 février 2022 à 11h00 par Th.B.

Également intéressé par le profil de Matthijs de Ligt, le PSG verrait le FC Barcelone lui laisser le champ libre dans la course à la signature du défenseur de la Juventus selon la presse ibérique.

Ces dernières saisons, les chemins du PSG et du FC Barcelone se sont régulièrement croisés, que ce soit directement pour le grand retour de Neymar en 2019 ou sur le marché en raison d’intérêts communs pour des pistes comme ce fut le cas avec Georginio Wijnaldum lors de la dernière intersaison. Et en marge du prochain mercato estival, le PSG et le FC Barcelone devraient à nouveau se disputer les services de deux joueurs disposant d’une belle cote sur le marché, à savoir Erling Braut Haaland et Matthijs de Ligt. C’est en effet ce que TMW a fait dernièrement savoir, affirmant un intérêt du PSG pour le défenseur de la Juventus.

De Ligt finalement trop cher pour le Barça ?