Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation sur cet échec cuisant du Barça !

Publié le 8 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors qu’il était parti pour signer au FC Barcelone en 2016, Gabigol s’est finalement engagé avec l’Inter Milan. Un litige sur lequel est revenu Andrés Rueda, le président de Santos.

Avant de voir sa dette dépasser le milliard, le FC Barcelone avait beaucoup plus de moyens pour investir et pouvait dépenser sans compter, ou presque. A l’époque, le club culé avait souvent un œil sur les pelouses brésiliennes. Et comment passer à côté de Gabigol ? Serial buteur de Santos, l’international auriverde attisait les convoitises de plusieurs écuries européennes. L’avantage pour Barcelone, c’est que le club catalan bénéficiait d’une option préférentielle pour acheter Gabigol. Mais rien ne s’est passé comme prévu…

« Le FC Barcelone nous regardait avec une certaine méfiance »