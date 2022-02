Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba reçoit un appel du pied pour son avenir !

Publié le 8 février 2022 à 10h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus, Paul Pogba est sujet à de multiples spéculations dans la presse. L’occasion pour son entraîneur Ralf Rangnick de lui rappeler qu’il dispose toujours d’une offre de prolongation de contrat de la part de Manchester United.

Cela fait à présent plusieurs saisons que Paul Pogba fait parler de lui lors des sessions estivales des transferts. À l’été 2019, après trois ans passés à Manchester United, le champion du monde tricolore estimait avoir fait ce qu’il avait à faire chez les Red Devils et qu’il était temps de passer à autre chose. Un transfert au PSG, un retour à la Juventus et surtout une signature au Real Madrid étaient déjà des options pour Pogba. Et alors que son contrat à Manchester United arrive à expiration à la fin de la saison, Pogba aurait toujours la possibilité de s’engager au PSG où il ne cesse d’être envoyé par la presse, à l’instar du Real Madrid qui semblerait prêt à l’accueillir alors que le club merengue serait son option préférentielle selon ESPN notamment. Mais une tout autre option est à disposition de Paul Pogba selon son entraîneur Ralf Rangnick : une prolongation de contrat, bien que l’Allemand ait fait savoir que tout était possible.

Rangnick rappelle que Pogba a une offre de Manchester United…