Mercato - Barcelone : Mauvaise nouvelle pour Xavi avec Alvaro Morata !

Publié le 8 février 2022 à 14h00 par La rédaction

Tout proche de s’engager avec le FC Barcelone cet hiver, Alvaro Morata pourrait finalement signer définitivement avec la Juve cet été.

En quête d’un numéro 9 cet hiver, le FC Barcelone a pataugé. Pendant un moment, Joan Laporta pensait qu’il allait être en capacité d’offrir Alvaro Morata à Xavi, très intéressé par l’attaquant turinois. Finalement, l’international espagnol est resté dans le Piémont et c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a été choisi. Interrogé par Juventus TV , Alvaro Morata est revenu sur son hiver mouvementé : « J'ai passé le dernier mois sans savoir ce qui se passait, jusqu'à ce que l'entraîneur et le club me disent qu'ils me faisaient confiance ». Finalement, l’ancien joueur de Chelsea pourrait même s’inscrire dans la durée avec la Juve…

Allegri veut conserver Morata