Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Xavi prêt à snober Jürgen Klopp ?

Publié le 8 février 2022 à 15h00 par Th.B.

Semblant formuler un vif intérêt pour Gavi selon la presse ibérique, Jürgen Klopp ne devrait pas parvenir à ses fins avec la pépite de 17 ans du FC Barcelone en le recrutant à Liverpool pour la simple et bonne raison que l’international espagnol n’aurait d’yeux que pour le Barça et une prolongation de contrat.

Pour des raisons financières, le FC Barcelone pourrait bien témoigner du départ de Gavi, pépite du Barça devenue indéboulonnable dans le onze de départ de Xavi Hernandez. En effet, l’international espagnol de 17 ans disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts et particulièrement du côté de Liverpool. L’équipe entraînée par Jürgen Klopp semblerait être prête à lancer son offensive auprès du FC Barcelone et du joueur. El Nacional a en effet révélé que la clause libératoire de 50M€ pourrait être levée lorsque Gavi bénéficierait d’un salaire de 3,5M€ à l’année et d’une prime à la signature de 9,5M€ s’il acceptait d’arborer la tunique de Liverpool à l’issue de la saison.

Liverpool serait en embuscade, mais Gavi privilégierait une prolongation au Barça !