Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette piste à 0€ ?

Publié le 8 février 2022 à 15h15 par La rédaction

Alors qu'il sera libre de tout contrat en fin de saison, Franck Kessié pourrait finalement recevoir une offre de prolongation du Milan AC.

Renforcé à presque tous les postes l’été dernier, le PSG viserait un milieu de terrain pour le prochain mercato. La seule arrivée de Georginio Wijnaldum ne convainc pas totalement et Leonardo pourrait jeter son dévolu sur Franck Kessié, le joueur du Milan AC. Brillant depuis la prise de pouvoir de Stefano Pioli, l’Ivoirien a la cote sur le marché et n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club lombard. Et même si les relations semblaient se tendre, il resterait une chance de le voir étendre son bail avec Milan.

Le Milan finalement prêt à faire une offre de prolongation