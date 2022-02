Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros avertissement pour un coup à 0€ !

Publié le 8 février 2022 à 12h15 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo songerait notamment à Paulo Dybala. Cependant, il se pourrait que la piste menant à l’attaquant de la Juventus se soit considérablement refroidie dernièrement.

Alors que Kylian Mbappé semble prendre le chemin du Real Madrid à l’issue de la saison, soit au moment où son contrat arrivera à expiration au PSG, Leonardo devrait se retrouver dans l’obligation de dénicher un successeur au champion du monde. Comme le10sport.com vous l’a confié en août dernier, les profils de Robert Lewandowski et d’Erling Braut Haaland figuraient déjà dans la short-list du directeur sportif du PSG. Et Foot Mercato a confirmé la tendance lundi en affirmant que le buteur du Borussia Dortmund était la priorité du PSG pour le remplacement de Kylian Mbappé. Mais le marché des agents libres aurait de fortes chances d’être scruté par Leonardo avec notamment les dossiers Ousmane Dembélé et Paulo Dybala. À condition que l’attaquant de la Juventus ne prolonge pas d’ici-là son engagement envers la Vieille Dame.

Une offre revue à la hausse de la Juventus et un lien avec Vlahovic susceptibles de tout changer pour Dybala !