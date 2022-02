Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’apprête à boucler un dossier brûlant !

Publié le 8 février 2022 à 13h15 par B.C.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos devrait prochainement prolonger son contrat.

Arrivé en toute discrétion dans la capitale espagnole, Marquinhos s’est imposé au fil des années comme un taulier du Paris Saint-Germain. L’international brésilien de 27 ans a hérité du brassard de capitaine depuis le départ de Thiago Silva et pourrait désormais finir sa carrière du côté du Parc des Princes. « Ça me plairait », avait avoué Marquinhos en septembre dernier au micro d’ Europe 1 , avant d’ajouter : « Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. » Sous contrat jusqu’en juin 2024, Marquinhos devrait ainsi prolonger, et le dénouement pourrait intervenir rapidement.

Un nouveau bail de cinq ans pour Marquinhos ?