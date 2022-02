Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Luka Modric sur son avenir à Madrid !

Publié le 8 février 2022 à 13h10 par Th.B.

Alors qu’il soufflera sa 37ème bougie en septembre prochain, Luka Modric a avoué se sentir en pleine forme en repoussant sa retraite au plus loin possible tout en faisant un appel du pied subtil au Real Madrid pour sa prolongation de contrat.

« J'avais une bonne relation avec le club et c'est toujours le cas, je suis sûr que nous allons trouver un accord et faire ce que nous pensons être le mieux pour nous deux. Cela ne nous prendra même pas deux minutes pour parvenir à un accord. Je n'y pense pas pour l'instant. Je sais ce que je veux, j'espère que le club le sait aussi » . En janvier dernier, Luka Modric annonçait clairement la couleur au sujet d’une éventuelle prolongation au Real Madrid, son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain. Une positon également adoptée par son entraîneur Carlo Ancelotti qui a même affirmé ces derniers temps qu’en pratique, Modric aurait « un contrat à vie avec le Real Madrid ». Néanmoins, les semaines sont passées et aucune officialisation d’une prolongation n’est à signaler. Pas de quoi chambouler Luka Modric qui a cependant laissé planer le doute sur le moment auquel il partirait à la retraite. Mais peu importe, tant il évolue dans la meilleure équipe du monde à ses yeux.

«Je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde sans aucun doute »