OM - Malaise : Milik revient sur sa période de doute avec Sampaoli !

Souvent cantonné à un rôle de remplaçant de luxe ces dernières semaines avec l’OM, Arkadiusz Milik est finalement de retour au premier plan depuis son triplé le week-end dernier contre Angers. Le buteur polonais est revenu sans détour sur cette période de doute, liée aux choix tactiques de Jorge Sampaoli.

Vendredi dernier, Arkadiusz Milik (27 ans) a signé son retour au premier plan avec un remarquable triplé au Vélodrome face au SCO Angers (5-2), et le buteur polonais de l’OM s’est donc rappelé au bon souvenir de l’an dernier. Car depuis, Milik a enchainé des pépins physiques contractés en début d'été juste avant l'Euro, et il disposait ensuite d’un temps de jeu réduit ces dernières semaines, Jorge Sampaoli lui préférant d’autres options sur le front de l’attaque marseillaise. Mais le buteur polonais de l’OM est donc parvenu à remonter la pente, et en conférence de presse ce mardi, Milik est revenu sur cette période de doute.

« Des semaines difficiles… »

« Cela a été des semaines difficiles pour moi, c'est pour ça que j'étais très heureux de mon match à Angers. Ce n'est jamais facile de démarrer sur le banc. J'en ai profité pour faire des extras, des séances en double à l'entrainement afin de retrouver ma forme. J'attendais l'opportunité et j'étais prêt. C'était important pour moi. J'étais énervé de ne pas jouer, donc j'ai vraiment voulu prouver ce que je sais faire sur le terrain », indique le buteur de l’OM. Et malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines, Arkadiusz Milik n’a jamais douté quant à sa capacité à revenir au premier plan avec l’OM.

