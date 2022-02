Foot - OM

OM - Malaise : Milik reçoit un message très fort dans le vestiaire !

Publié le 5 février 2022 à 11h10 par La rédaction

Auteur d’un triplé vendredi contre Angers (5-2), Arkadiusz Milik a fait taire les critiques. Aligné à ses côtés, Cédric Bakambu s’est félicité d’évoluer avec un tel joueur.

Dans le dur cette saison, Arkadiusz Milik ne semblait pas voir le bout du tunnel. Arrivé en grande pompe l’an dernier, le Polonais avait rapidement mis tout le monde dans sa poche en empilant les buts dans une équipe qui avançait difficilement. Cette saison, l’OM va beaucoup mieux et paradoxalement Milik va moins bien. En manque de confiance, l’ancien joueur de Naples avait même perdu sa place de titulaire au profit de Dimitri Payet, aligné en faux numéro 9. Et l’arrivée de Cédric Bakambu au mercato hivernal ne l’a sûrement pas rassuré… Pourtant, c’est aux côtés du Congolais qu’il a été aligné vendredi contre Angers (5-2). Et avec succès.

« On a de la chance d’avoir pas mal de grands joueurs »